Bolsonaro chora, critica Moraes e agradece a Trump por 'abraçar' Eduardo

Bolsonaro chora

O ex-presidente se emocionou em dois momentos. A primeira vez que chorou ocorreu enquanto discursava na cerimônia de abertura da exposição.

Foi logo no começo da fala, quando disse viver um dia difícil. As pessoas ouviram Bolsonaro em silêncio e aplaudiram no final do pronunciamento.

Na sequência, o ex-presidente foi para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele chorava quando entrou no elevador para chegar ao gabinete do senador. Parlamentares bolsonaristas foram para o local conversar com o líder da direita.

Bolsonaro concedeu entrevista na saída do gabinete de Flávio. Ele voltou a criticar Alexandre de Moraes, a dizer que o Brasil vive uma ditadura e a sugerir, sem provas, que houve fraude nas eleições.