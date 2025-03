Padre Júlio discute com vice sobre moradores de rua: 'Não faço desserviço'

Durante as falas, os dois se exaltam. "Padre, padre.", diz o vice. "O senhor me permite de eu terminar?", rebate o padre.

Em diversos momentos, o padre se refere ao vice-prefeito como "excelência". "Tenho estado aqui todo dia com vocês. Nós queremos que todos tenham emprego e casa para morar. Não quero que ninguém fique na rua.", afirma.

O vice diz que o padre está nervoso e pede calma. "Você não está perdendo a oportunidade de arrumar a situação deles?", pergunta Mello Araújo.

Em outro vídeo, Mello aparece dizendo que está oferecendo emprego e tratamento de saúde para os moradores em situação de rua. "Vai brigar comigo ou deixar eu trabalhar?", criticou o vice.

O UOL procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo para um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

A fala de Mello Araújo sobre dependentes químicos no Belém foi em um comentário em uma publicação dele no Instagram. Nela, o vice mostra um imóvel invadido na rua dos Gusmões, no centro da cidade, que será demolido para a construção de habitações sociais. Uma seguidora do vice o convidou a visitar a "nova Cracolândia" do bairro do Belém, ao que ele respondeu: "culpa do Lancelot [sic], está fazendo um desserviço".