Barroso fala em 'escuridão no mundo' ao exaltar democracia no Brasil

Presidente do Supremo brincou sobre não ter sido eleito no início do discurso. Ao ser chamado para discursar, ele iniciou com uma brincadeira: "Sou o primeiro que chega nessa tribuna sem ter voto". Grande parte das críticas sobre os ministros do STF são que eles não receberam nenhum apoio popular para estar nos cargos mais importantes do Judiciário. As indicações para as vagas são feitas pelo presidente da República.

Nesse momento, em que há escuridão no horizonte global, nós podemos ser as luzes do caminho. Tenho muita fé no Brasil e creio que, com integridade, civilidade, idealismo e competência, nós podemos ser a sensação do mundo. Democracia sempre!

Luís Roberto Barroso, presidente do STF