Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos", diz a nota de pesar enviada pelo governo estadual.

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab também lamentou a perda. "Se tem alguém que cumpriu sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo. Cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativa", escreveu ele nas redes sociais.

Quem foi Cláudio Lembo

Paulistano do bairro do Bixiga, Lembo foi presidente da Arena no período da ditadura militar e um dos fundadores do PFL. Advogado e professor de direito constitucional e direito processual civil, ele foi contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e a condenação do presidente Lula (PT) no caso do triplex, em 2017.

Eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin, assumiu o governo de São Paulo em março de 2006. Na época, o então tucano Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à Presidência, e Lembo comandou o Palácio dos Bandeirantes por nove meses, até o fim do mandato. Ele foi substituído em janeiro de 2007 por José Serra (PSDB).

Lembo era o governador do estado quando aconteceu a onda de violência em maio de 2006 por ordem do PCC. Na ocasião, rebeliões em penitenciárias paulistas e ataques a ônibus, delegacias e agências bancárias deixaram 564 mortos.