Eduardo Bolsonaro diz cogitar pedir asilo: o que é isso e quem tem direito?

A partir do pedido de asilo, o país solicitado avalia o caso. É preciso comprovar que a pessoa, de fato, está sendo alvo de perseguição política e analisar quais os efeitos que a concessão do asilo podem gerar nas relações com o país do solicitante.

O asilo não pode ser pedido em caso de perseguição legítima. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14, define que o direito ao asilo político é excluído "em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas". "Caso o governo do país solicitado considere que não há perseguição política para justificar o asilo ou que a concessão do asilo será prejudicial ao próprio país, o asilo político pode ser negado", explica o advogado.

Eduardo Bolsonaro pode pedir asilo?

Freitas Jr. diz que os Estados Unidos não têm regras claras sobre o tema. "O enquadramento do caso de Eduardo Bolsonaro como asilo político dependerá das autoridades americanas que, considerando o posicionamento do atual governo daquele país, podem conceder tal asilo", diz.

O deputado disse à Folha que avalia entrar com o pedido para permanecer legalmente nos EUA por mais de três meses. Eduardo afirma estar discutindo o caso com um advogado de imigração.

Eduardo não foi denunciado nem indiciado em nenhum dos inquéritos dos quais o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo. Ele anunciou que ficaria nos EUA por temer se preso ou ter o passaporte cassado.