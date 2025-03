Eduardo Bolsonaro faz autoexílio ideológico e não político, diz jurista

A decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de se licenciar do cargo para permanecer nos Estados Unidos

tem motivações ideológicas, e não tem relação com um exílio político, analisou o jurista Márlon Reis em entrevista ao UOL News nesta quarta.

A decisão de Eduardo fez com que ele ganhasse de parlamentares bolsonaristas a imagem de um "exilado político". O deputado disse que ficará nos EUA para buscar punições contra Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).