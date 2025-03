Ensaio de candidatura de Nunes a governador irrita base aliada do prefeito

Riva negou que a relação da Câmara com Nunes esteja em completo descompasso. "É como uma sintonia de rádio. Às vezes fica meio fora de sintonia, mas nada que venha atrapalhar a relação do Legislativo com o Executivo", afirmou. Segundo o líder da base, o governo tem se colocado à disposição para ouvir os vereadores.

Para Messias, ansiedade de vereadores para serem atendidos é o que gera críticas. "O prefeito começou a gestão, mudou algumas peças, e essas pessoas precisam compreender a máquina", disse. "Não é mais um governo Bruno Covas e Ricardo Nunes, não é mais um governo do PSDB. É do MDB, então essas mudanças demoram um pouco para serem assimiladas."

Acordo com Bolsonaro e fator Kassab

Políticos bolsonaristas não veem com bons olhos as articulações de Nunes para ser candidato ao governo paulista. Para vereadores do PL, se levar adiante esse projeto, o prefeito descumprirá o "acordo" com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nunes precisa do apoio de lideranças da direita para se lançar candidato ao governo. Além de atrair Bolsonaro, são importantes as costuras com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o presidente da Alesp, André do Prado, e o presidente do PSD e atual secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab —este último também seria um dos postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, caso Tarcísio se lance ao governo federal.

Segurança pública na mira

Segurança urbana tem sido usada por Nunes para se aproximar do eleitor de direita. O entorno de Nunes diz que ele é considerado um político "morno" e precisa conquistar mais o público conservador —a escolha da área pode ajudar nesse desafio, avaliam aliados e a própria oposição.