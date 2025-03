Malafaia xinga presidente do Republicanos e cobra posição de Tarcísio

Deputado afirmou ainda que o tema "contamina" o debate sobre as eleições presidenciais de 2026. "O ideal seria que o debate de 2026 seja feito sem essa pauta, que eu penso que não só contamina o debate da eleição presidencial como também a própria governabilidade e a própria atuação da Câmara e do Senado", avaliou.

Malafaia cobrou que governador Tarcísio de Freitas tenha posição "veemente" ou saia do Republicanos. Posição de Tarcísio contrasta com a do presidente nacional do partido. O governador esteve no ato do ex-presidente Jair Bolsonaro pela anistia, ocorrido no último domingo no Rio de Janeiro, e discursou a favor do perdão dos crimes. Malafaia foi um dos organizadores do protesto.

Para Malafaia, "tem que ser muito cretino" para ter a posição de Pereira. O pastor voltou a defender que "inocentes" foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por participação no 8 de janeiro, citando que idosos e donas de casa pegaram "penas pesadas".

Pastor disse que Pereira tem "interesses políticos mesquinhos". Malafaia destacou que o deputado federal declarou, na mesma entrevista, que o governo Lula (PT) pode se recuperar para 2026, apesar da baixa nos índices de popularidade. "Sabe por que ele diz isso? Porque o partido dele tem ministério no governo e cargos", atacou o pastor. O Republicanos tem Sílvio Costa Filho no comando do Ministério de Portos e Aeroportos.

Bolsonaro afirmou ontem que "só falta" Marcos Pereira para o projeto de anistia avançar no Congresso. "Só está faltando, finalmente, o Republicanos do Marcos Pereira, que é líder evangélico. E acredito, então, que o Marcos Pereira dará sinal verde pra isso [para a anistia]. Eu entendo que hoje nós temos a maioria", afirmou o ex-presidente em entrevista para Revista Oeste.