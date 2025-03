PF indicia 8 por fraudes na intervenção do Rio comandada por Braga Netto

Cabe ao Ministério Público Federal decidir se denuncia os envolvidos. O relatório final, de 132 páginas, foi apresentado pela PF em 7 de março à Justiça Federal no Rio.

Entre os indiciados, está um então assessor do chefe de gabinete de Braga Netto. Segundo a PF, o coronel da reserva e assessor Robson Queiroz Mota foi contratado pela CTU em 2019 para defender os interesses da empresa junto aos militares. A investigação aponta que ele recebeu dinheiro da CTU enquanto estava no cargo de assessor do general Sérgio José Pereira, que foi chefe de gabinete de Braga Netto na intervenção.

Em 2018, o ex-ministro acumulava a função de interventor com a chefia do Comando Militar do Leste, que fica no Rio e é onde atualmente ele está preso. Ele deixou o posto de interventor no fim daquele ano, mas a estrutura do Gabinete de Intervenção foi mantida com alguns cargos até junho de 2023.

General da reserva disse ter almoçado com Braga Netto e foi contratado pela CTU para ajudar na contratação do serviço, segundo a PF. Paulo Roberto Correia Assis teria vendido influência junto a Braga Netto. Ele morreu em maio do ano passado, então não está na lista dos indiciados.

A investigação chegou a localizar um email do general afirmando que, após se encontrar com Braga Netto em 2019, "daria uma força" ao pedido da CTU. O material aparece no relatório final da PF, que não faz nenhuma acusação contra Braga Netto. Ele nem sequer foi ouvido no inquérito.