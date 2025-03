PL escolhe comissão com maior verba na Câmara; PT desiste de Educação

Licença de Eduardo fez PL indicar o bolsonarista Filipe Barros (PL-PR). Ele foi eleito com 24 votos dos 38 presentes. O filho 03 do ex-presidente Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que ia se licenciar para permanecer nos Estados Unidos, onde está há 19 dias. O parlamentar afirmou que continuará nos EUA para buscar punições contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

PGR negou pedido do PT para apreender passaporte de Eduardo. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, informou, ontem, ao STF (Supremo Tribunal Federal) que a representação dos parlamentares petistas não tinha "elementos informativos mínimos" para enquadrar Eduardo Bolsonaro nos crimes apontados.

O PL ainda manteve o comando da Comissão de Segurança Pública. A bancada ainda está discutindo o nome que deve comandar o colegiado. Um dos principais cotados é o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP). No Turismo, o partido avalia indicar Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG).

É com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente [Jair] Bolsonaro e do meu partido, o PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé.

A Creden será, sem dúvidas, uma importante ferramenta institucional para o diálogo com o mundo, onde poderemos deixar claro que a vontade dessa casa, a vontade do povo, é soberana na democracia brasileira.

Filipe Barros (PL-PR)

PT abriu mão de educação

O partido do presidente Lula almejava a Comissão de Educação, que ficou no comando do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em 2024. Os petistas tinham a segunda pedida de comissões e abriram mão em acordo com o União Brasil para que o partido desistisse da relatoria do Orçamento de 2026. A LOA deve ficar com o MDB — o que é mais interessante para o Planalto, já que os emedebistas são mais próximos do governo e será o ano da possível reeleição do presidente Lula.