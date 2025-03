Maioria do STF mantém Moraes, Dino e Zanin em julgamento de Bolsonaro

Moraes, Dino e Zanin não votam nas ações em que são alvo. Logo, o placar é de 7 a 0 pela rejeição em cada uma das ações. Há maioria em todos os casos, e não é mais possível que o placar seja revertido em favor das defesas.

Ainda faltam os votos de Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, que podem depositá-los até amanhã, às 23h59, no sistema. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte.

Maioria acompanhou o entendimento do relator dos casos, o ministro-presidente Luís Roberto Barroso. No voto, ele diz que, para o recurso ser aceito, a defesa teria de apresentar "demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador".

A atuação anterior de magistrados não pode fazer pressupor que deixarão de cumprir a lei em razão de suas associações pretéritas [...]. Tal cogitação apequena o papel do Poder Judiciário e dos seus juízes, como se estes agissem com tibieza [fraqueza] e de forma influenciável. Raciocinando de modo mais amplo, um médico que trabalhou em um hospital fica impedido para atuar em um concorrente? E os advogados que eventualmente emitiram juízos de valor sobre pessoas ou fatos e depois alteram suas opiniões? Ficariam eticamente impedidos de atuar?

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, em voto contra recurso de denunciados por tentativa de golpe de Estado

Defesas argumentaram que ministros deveriam ser impedidos de votar. A justificativa deles é que Moraes não poderia julgar o caso porque seria uma das vítimas, que Zanin já foi advogado do presidente Lula (PT) e que Dino entrou com queixa-crime contra Bolsonaro enquanto era governador do Maranhão, em 2020.

Os pedidos já haviam sido negados anteriormente por Barroso, em fevereiro. As defesas recorreram, e o ministro-presidente decidiu submeter as decisões aos demais ministros.