Tales: Valdemar tranquiliza Bolsonaro de que Eduardo comandará comissão

Provavelmente, Filipe Barros será um fantoche dos Bolsonaros. Ele assumirá a presidência da comissão por indicação do PL. Esse gesto do Eduardo é uma marquetagem e não muda nada na Comissão de Relações Exteriores. Os Bolsonaros continuarão mandando lá. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o anúncio de que permanecerá nos EUA fez Eduardo ganhar a disputa interna com seu irmão Flávio para ver qual delas comporá uma possível chapa com Jair Bolsonaro na disputa presidencial em 2026.

Eduardo disse que Alexandre de Moraes sofrerá muito com os EUA e Donald Trump, com dificuldade até para conseguir cartão de crédito. É uma situação absolutamente inimaginável. O senador Omar Aziz [PSD-AM] disse haver uma jogada por trás disso. A ideia é Eduardo voltar no início do ano que vem já como candidato: ou ao governo de São Paulo ou como vice do pai.

Com esse gesto, Eduardo ganhou a disputa com o irmão dele [Flávio] pela vaga de vice do pai. Nesse momento, o grande eleitor de Eduardo é o pai, felicíssimo com o filho que diz 'estar se sacrificando e indo para o exílio pelo papai'. Ganhou muitos pontos junto a Jair, sendo que Flávio estava na frente por ser mais jeitoso e era o preferido por todos os políticos do centrão.

Eduardo gosta de tudo muito para ele e quer ser candidatar a tudo que tiver possibilidade. Ele já tentou até ser embaixador dos EUA. Os aliados são meio assustados com isso. De qualquer maneira, Eduardo acaba de ganhar mais um ponto com o pai. Tales Faria, colunista do UOL

Eduardo Bolsonaro faz autoexílio ideológico e não político, diz jurista

Eduardo Bolsonaro tem motivações ideológicas, e não políticas, para se licenciar do cargo e permanecer nos EUA, analisou o jurista Márlon Reis em entrevista ao UOL News.