Paraná Pesquisas: Bolsonarista Zucco (PL) lidera para governo do RS em 2026

O tenente-coronel Luciano Zucco (PL-RS), deputado federal bolsonarista mais conhecido apenas como Zucco, lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026, conforme levantamento do instituto Paraná Pesquisas contratado pelo próprio PL.

O que aconteceu

Zucco tem 27,4% das intenções de votos. Em seguida, aparece a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 21,2%, tecnicamente empatada com o também ex-deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 21%. Veja os números: