Josias: Centrão põe anistia em banho-maria e vê Bolsonaro fora do baralho

É nesse contexto que se dá a discussão sobre a anistia. O centrão está obviamente acomodando isso em um banho-maria. Ainda que passasse na Câmara, seria brecado no Senado. Não há nenhuma disposição do Hugo Motta em pautar isso na Câmara nesse momento. Pode até ser lá na frente, mas não agora.

Há, sim, um jogo duplo e isso ficou claro na bancada evangélica. Sóstenes ainda não obteve as assinaturas. Ele repetiu que tem um requerimento pronto, mas as assinaturas ainda não estão lá. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o centrão já trabalha para chegar a um consenso sobre uma alternativa a Bolsonaro para as próximas eleições, mas terá dificuldades para convencer o ex-presidente a desistir de suas pretensões para 2026.

A política brasileira está vivendo uma fase de virada de página. Bolsonaro quer virá-la para trás e sempre joga por seu interesse particular. Um pedaço do centrão deseja virá-la para frente e já percebeu que, nesse jogo, Bolsonaro é uma carta fora do baralho de 2026.

Há reuniões e uma intensa movimentação nos bastidores sobre a conveniência de Bolsonaro facilitar as articulações para a escolha de um nome que unifique a direita para disputar a sucessão presidencial com Lula. Quem está no primeiro lugar da fila é Tarcísio de Freitas, que tem se revelado um jogador muito leal ao Bolsonaro, no pressuposto de que herdará esse espólio de votos.