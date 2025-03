'Método mafioso', diz presidente da ANJ sobre assédio a colunista do UOL

O presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), Marcelo Rech, classificou como "método absolutamente mafioso" o assédio sofrido pelo repórter e colunista do UOL Thiago Herdy.

Herdy foi seguido e teve dados fiscais, endereço e informações sobre sua família expostos em um texto apócrifo publicado em um site da plataforma Wix. A publicação relata episódios da rotina do repórter, com fotos do deslocamento dele pela cidade.

O texto ainda cita reportagens do colunista sobre indícios de irregularidades em contratos emergenciais da prefeitura de São Paulo na primeira gestão de Ricardo Nunes (MDB).