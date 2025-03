Eduardo Bolsonaro quer atrair Trump, mas tem plano B nos EUA, diz analista

Nos Estados Unidos após pedir licença da Câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro quer atrair o presidente Donald Trump para o 'ringue' de narrativas da direita do Brasil, mas tem também um plano B no país, analisou o professor e analista político Beto Vasques em comentário no UOL News da manhã deste sábado (22).

No ponto de vista internacional, o Eduardo Bolsonaro funciona como um 'filho pomada', um filho para uso externo. Ele nos Estados Unidos tem dois grandes objetivos. Um primeiro objetivo, um plano A, seria atrair o Trump para o ringue. Esse é o grande desafio do Eduardo Bolsonaro.