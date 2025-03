Análise: Tarcísio tem semelhança com Doria, mas ambivalência impressiona

A antropóloga comparou a trajetória atual de Tarcísio de Freitas com a do ex-governador João Doria, apontando as semelhanças e riscos que podem ocorrer.

Eu vou usar o exemplo do ex-governador João Doria. O João Doria tem uma trajetória que, em parte, até um determinado momento, é muito parecida com a do Tarcísio.

Eu sempre gosto de lembrar isso porque é muito marcante. O João Doria chegou a mudar o seu nome na campanha para 'BolsoDoria', incorporando ao seu nome, ao seu slogan de campanha, o nome que ele era identificado na campanha, trazendo parte do nome do Bolsonaro, o que é bem significativo.

Mas depois, o que acabou acontecendo? Na pandemia, e aí o ápice disso é quando o Doria decide investir no desenvolvimento de vacinas, e São Paulo toma a dianteira disso enquanto o Governo Federal se recusa a comprar vacinas. Isso já vinha acontecendo no processo antes, mas isso se torna insustentável e o que acaba acontecendo é que a base bolsonarista que ajudou a eleger Doria passa a se voltar contra ele de uma maneira muito feroz nas redes sociais.

Isabela Kalil

Kalil destacou que os ataques de bolsonaristas deixou João Doria bastante enfraquecido e essa ira pode até mesmo acabar com uma carreira política