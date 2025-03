Direita e esquerda 'se beijam na boca' para blindar corrupção, diz promotor

Com a nova resolução, a briga no Supremo já recomeçou. Segundo o novo texto, os líderes de partidos vão assinar as indicações feitas pelos parlamentares por meio das bancadas partidárias, mas sem identificar os autores de cada pedido.

Livianu diz que a soma do patrimonialismo e o compadrio político segue intacta no Brasil. "Parece que nós estamos vivendo ainda nos tempos das capitanias hereditárias".

A falta de clareza, porém, cria o terreno fértil para a corrupção, bandeira que elege inclusive parlamentares no Brasil, observa o presidente do Inac. Seria um contrassenso diante do discurso de ética dos políticos no Congresso.

Um dos ingredientes imprescindíveis para o controle da corrupção é a transparência. Você não consegue trabalhar o controle da corrupção sem transparência. A opacidade é um ingrediente altamente proveitoso para o corrupto. O corrupto se serve da opacidade. Opacidade é sinônimo de corrupção. Isso é histórico, isso é científico.

São R$ 50 bilhões [em emendas parlamentares] nesse esquema opaco. A quem cabe a gestão do orçamento público? Ao Executivo, e não ao Legislativo. O papel do Legislativo no mundo todo é debater projetos de lei, elaborar leis, fiscalizar o Executivo e não administrar o orçamento público.

Rescaldos da Lava Jato

Livianu vê com "preocupação" medidas recentes do STF, em especial do ministro Dias Toffoli, que anulou os processos contra o ex-ministro Antonio Palocci e uma série de decisões baseadas na delação premiada da Odebrecht, entre outras medidas. Para ele, o remédio para esses problemas é reduzir, no Supremo, o número de decisões monocráticas, ou seja, que são tomadas por um só ministro.