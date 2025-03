Fuad segue internado há 79 dias, e BH vive compasso de espera com vice

A nota divulgada pelo Hospital MaterDei na última segunda (17), onde Fuad está internado em Belo Horizonte, informou que o tratamento continua. "No momento, não apresenta sinais de doença em atividade, conforme os exames mais recentes realizados".

A instituição também disse que foi mantido o processo de retirada da ventilação mecânica sem assistência de oxigênio suplementar. Ainda segundo o hospital, o prefeito segue com o programa de reabilitação motora e respiratória.

A Prefeitura de Belo Horizonte não se manifestou sobre o estado de saúde de Fuad. E disse que os pedidos de licença são emitidos pelo hospital e enviados diretamente para a Câmara Municipal.

Quem é Fuad Noman: dos bastidores ao cargo de prefeito

Fuad tem cinco décadas dedicadas ao serviço público. Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil e ocupou cargos no Tesouro Nacional, BrasilPrev e Fundo Monetário Internacional. Também foi secretário no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e no dos ex-governadores de Minas Gerais Aécio Neves e Antonio Anastasia.

A primeira eleição para o Poder Executivo veio logo em sua estreia na disputa, no pleito municipal de 2020. Ele concorreu a vice-prefeito ao lado do então correligionário Alexandre Kalil, que tentava a reeleição com amplo favoritismo e havia brigado com o antecessor de Fuad. Nas urnas, vitória em primeiro turno com 63,3%.