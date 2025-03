Juíza vítima de racismo abre processo por injúria contra advogado

A juíza Helenice Rangel, da 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, foi vítima de racismo em uma petição assinada pelo advogado José Francisco Abud Imagem: Reprodução

Ela ajuizou ação criminal na sexta-feira (21). O caso repercutiu entre instituições jurídicas, que repudiaram os ataques contra a juíza.

Juíza se afastou de processo após petição. Em 7 de março, Helenice Rangel pediu afastamento do processo, alegando questão de "foro íntimo".

TJ, OAB e CNJ defenderam a juíza

Entidades repudiaram o caso e a atitude do advogado. Órgãos como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) criticaram a publicação de José Francisco Abud e manifestaram solidariedade à juíza Helenice Rangel.

TJ-RJ repudiou as falas do advogado. Em nota divulgada no site do órgão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou que encaminhou o caso ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.