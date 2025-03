Ex-candidato em São Paulo, Marçal compra casa de R$ 25 milhões nos EUA

Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal comprou uma casa nos EUA no valor de R$ 25 milhões. A propriedade pertencia ao ex-jogador de futebol Kaká.

O que aconteceu

Transação foi fechada no fim de fevereiro, porém só foi tornada pública recentemente. A assessoria do empresário Pablo Marçal confirmou a aquisição à reportagem.

A casa foi adquirida por Marçal por US$ 4,35 milhões (cerca de R$ 25 milhões) e ela fica em Orlando, na Flórida (EUA). A propriedade, de mais de 2.000 metros quadrados, conta com seis quartos, piscina, 7 banheiros, um minicampo de futebol e tem vista para um clube de golfe. As informações são do site de negócios imobiliários GrowthSpotter.