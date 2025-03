'Ainda Estou Aqui' retomou debate sobre mortos na ditadura, diz pesquisador

Trinta e cinco anos após a descoberta da Vala de Perus, com ossadas de vítimas da ditadura militar (1964-85) em São Paulo, o governo brasileiro vai pedir desculpas a familiares de desaparecidos políticos. O gesto será feito hoje pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, no Cemitério Dom Bosco, na zona norte da capital. Apesar disso, o processo de identificação de vítimas de violência do Estado ainda enfrenta desafios.

O que aconteceu

O pedido de desculpas do governo é pela negligência do Estado na identificação desses restos mortais. "Esse pedido chega com o atraso de 35 anos", afirma Edson Teles, vice-coordenador do Caaf (Centro de Antropologia e Arqueologia Forense), da Unifesp, responsável pelo trabalho de identificação.

A Vala de Perus foi descoberta em 1990. Criada em 1975, recebeu mais de 2 mil corpos, todos enterrados em áreas destinadas a indigentes. Segundo Teles, além de opositores da ditadura, possivelmente também havia ali pacientes de hospitais psiquiátricos, crianças afetadas pela epidemia de meningite e vítimas de violência policial — pessoas que, como ele define, "pouco importavam para o Estado brasileiro".