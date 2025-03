Bolsonaro diz que Eduardo é 'muito mais útil lá fora' do que no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), "será mais útil" nos Estados Unidos do que no Brasil.

O que aconteceu

O deputado pediu licença de 120 dias do cargo e se mudou para os Estados Unidos. Ele afirma que ficará no país para buscar punição ao ministro Alexandre de Moraes. Declaração de Bolsnaro ocorreu em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, em que Eduardo também participou.