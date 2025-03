Bolsonaro diz que já gastou R$ 8 milhões com advogados e pede mais doações

Doações entraram na mira de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou, em 2023, para análise da Polícia Federal o caso envolvendo uma "vaquinha" via Pix que arrecadou mais de R$ 17 milhões para o ex-presidente.

"Vaquinha" arrecadou mais de R$ 17 milhões a Bolsonaro. Segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o ex-presidente recebeu R$ 17,1 milhões em transferências via Pix entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho de 2023. O documento também apontou que esse valor foi movimentado por meio de 769 mil transações feitas para a conta do ex-presidente no período.

Dinheiro tinha como objetivo ajudar Bolsonaro a pagar multas judiciais. A campanha de doação começou depois do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que deixou o ex-presidente inelegível. O relatório do Coaf mostrou que 18 pessoas —advogados, empresários, militares, agricultores, pecuaristas e estudantes— pagaram entre R$ 5 mil e R$ 20 mil ao ex-presidente. Além delas, há três empresas. Uma delas fez 62 transferências que totalizam R$ 9,6 mil.