Landim: Nunes Marques gera descontentamento no STF ao adiar caso Zambelli

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), gerou descontentamento internamente ao suspender o julgamento da deputada Carla Zambelli (PL-SP), acusada de perseguir um homem com arma em punho em São Paulo, apurou a colunista Raquel Landim para o UOL News, do Canal UOL.

Conversando ali dentro do STF, [sabe-se que a decisão de Nunes Marques] causou descontentamento nos bastidores do tribunal. Não foi à toa que o ministro [Cristiano] Zanin, apesar do pedido de vista do Kassio Nunes Marques, antecipou o seu voto. Raquel Landim, colunista do UOL

Em 2022, às vésperas do segundo turno da eleição, Zambelli perseguiu o jornalista Luan Araújo com uma arma empunhada por cerca de cem metros em ruas na região central da capital paulista. O caso foi levado para julgamento no STF.