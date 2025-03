Exagero em pena a réus do 8/1 é lenda urbana; punição é padrão, diz jurista

A ideia de que há exagero nas punições impostas aos envolvidos nos atos golpistas de 8/1 é uma lenda urbana, já que as penas aplicadas obedecem a um padrão, afirmou o jurista Lênio Streck em entrevista ao UOL News nesta segunda.

A discussão sobre a dosimetria das penas aos réus dos atos golpistas voltou à tona com o caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu 'Perdeu, mané' com batom vermelho na estátua da Justiça. O ministro do STF [Supremo Tribunal Federal] votou para condená-la a 14 anos de prisão por entender que não se tratou de uma pichação comum, mas sim de um ato inserido no contexto de tentativa de golpe.