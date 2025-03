Nunes Marques suspende julgamento de Zambelli por perseguição armada

Gilmar votou para que, além da pena de prisão, Zambelli também perca o mandato. Mesmo que essa seja a tese vencedora ao final do julgamento, ela só perderá a cadeira na Câmara quando todos os recursos se esgotarem. No final de janeiro, ela teve o mandato cassado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por divulgar vídeos questionando o resultado das eleições de 2022, mas o caso ainda precisa ser julgado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), Zambelli abusou do direito de uso de arma. Embora a deputada tivesse o porte regularizado, a denúncia diz que ela sacou a pistola "fora dos limites da autorização de defesa pessoal" ao perseguir o jornalista, "ainda que a pretexto de resguardar, em tese, sua honra maculada".

A deputada se tornou ré no STF em agosto de 2023, por 9 votos a 2. Os únicos que votaram contra a abertura do processo, à época, foram André Mendonça e Nunes Marques, indicados ao tribunal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mendonça avaliou que o caso é de competência da Justiça de São Paulo, por não ter relação com o mandato de deputada, enquanto Nunes Marques considerou que ela foi ofendida pelo jornalista e agiu na intenção legítima de prendê-lo.

Zambelli nega ter cometido os crimes. A defesa da deputada argumentou, no processo, que o uso da arma naquela situação não se qualifica como porte ilegal e que ela teve uma reação legítima às provocações do jornalista. "Tenho total confiança na Justiça e acredito que, com o esclarecimento completo dos fatos, minha inocência será comprovada", afirmou ela em nota publicada na sexta-feira (21).

