Moraes devolve eletrônicos de Marcos do Val, mas retém arma apreendida

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve retida uma arma apreendida com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) em uma operação da Polícia Federal em 2023.

O que aconteceu

Moraes liberou eletrônicos do senador, mas manteve retida uma pistola Glock calibre .380. Os aparelhos e a arma foram apreendidos pela PF em junho de 2023, quando o senador foi alvo de uma operação por ter declarado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o coagiu a participar de uma tentativa de golpe de Estado no final de 2022.

Segundo Moraes, os eletrônicos não são mais necessários porque já passaram por perícia. Abriu uma exceção, no entanto, para a arma que foi encontrada com Do Val na ocasião. Na decisão, assinada na última quarta-feira, o ministro explicou que a retenção da pistola está prevista no Código de Processo Penal.