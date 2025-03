Moraes devolve ao STF ação contra Salles por decisão a favor de madeireiras

O ministro Alexandre de Moraes mandou devolver ao STF, na semana passada, um processo contra o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles por suposto favorecimento a madeireiras.

O que aconteceu

Salles é réu desde agosto de 2023 por suposto favorecimento ilegal a madeireiras no governo Bolsonaro. O inquérito começou a tramitar no Supremo em 2020, mas Moraes mandou o caso para a Justiça Federal do Pará em julho de 2021, após Salles deixar o governo e perder foro privilegiado. Em decisão na última segunda-feira, porém, Moraes mandou os autos voltarem ao STF.

Mudança de regras após nova decisão do STF motivou decisão. Os ministros decidiram, no último dia 11, alterar as normas sobre quem tem foro privilegiado no tribunal. Segundo o novo entendimento, uma autoridade que tinha foro no STF deve continuar com essa condição, mesmo depois de deixar o governo, se o suposto crime foi cometido no cargo e tinha relação com a função.