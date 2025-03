Governo Trump pode punir Moraes? Entenda a Lei Magnitsky

Aprovada em 2012 e ampliada em 2016, a Lei Magnitsky permite que os EUA apliquem sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos. As punições incluem o bloqueio de bens em solo americano, o congelamento de contas e a proibição de entrada no país. Não há necessidade de processo judicial — basta uma decisão do Executivo com base em relatórios ou documentos de organizações internacionais, imprensa e testemunhos.

Segundo o texto da própria legislação americana, as sanções se aplicam a responsáveis por execuções extrajudiciais, tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e outras violações flagrantes dos direitos à vida, à liberdade e à segurança. A definição de "graves violações" está ancorada em tratados internacionais e exige conduta sistemática. Também podem ser punidos agentes que reprimem denúncias de corrupção ou impedem o trabalho de jornalistas e defensores de direitos.

As sanções podem ser impostas com base em provas não judiciais, mas precisam de fundamentação plausível. Segundo o advogado Daniel Toledo, especialista em direito internacional, a medida é executiva e envolve o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e a Ofac (Office of Foreign Assets Control), órgão responsável por incluir nomes na chamada SDN list, que bloqueia o acesso ao sistema financeiro americano.

Já houve precedentes contra membros do Judiciário, mas apenas em regimes autoritários. Glória Caixeta, advogada internacionalista e CEO da XCF Global, lembra que a lei foi usada contra magistrados russos e contra autoridades da Turquia e de Hong Kong. "Esses casos envolviam perseguições políticas, julgamentos fraudulentos ou repressão estatal institucionalizada", destaca.

No caso brasileiro, os especialistas veem fragilidade nas alegações e risco de uso político da lei. Para Toledo, decisões judiciais polêmicas não configuram, por si só, violações de direitos humanos. "Sem um padrão sistemático de repressão, seria uma aplicação extremamente controversa", avalia. Glória é mais direta: "Seria inadequado tentar enquadrar um ministro do STF brasileiro como violador de direitos com base nessa lei".

As sanções, mesmo que aprovadas, não teriam efeitos automáticos fora dos EUA. Embora o bloqueio de contas nos Estados Unidos seja imediato, a propagação dos efeitos dependeria da cooperação de bancos estrangeiros. "O congelamento fora dos EUA só ocorreria se instituições financeiras locais decidissem seguir as diretrizes americanas", explica Toledo.