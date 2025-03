Nunes chama de 'idiota' promotor que investiga compra de água superfaturada

O prefeito havia sido questionado sobre como não perder "tanta energia com a insegurança jurídica" causada por ações de partidos. Nunes disse que a crítica dele não é à instituição, mas a pessoas que integram o MP ou o Tribunal de Justiça.

Procurado, o MP disse lamentar "toda e qualquer declaração nesses termos". "As divergências relativas à discussão processual não devem e não podem ensejar que as partes envolvidas extrapolem suas críticas para o plano pessoal", afirmou o Ministério Público em nota enviada ao UOL.

Castro assina a denúncia do MP sobre o caso das garrafas d'água, feita no início de março. O MP aponta superfaturamento na compra de garrafas distribuídas para funcionários contratados para trabalhar nas ruas no carnaval de 2024. Cada unidade custou R$ 5,52, muito acima da média do mercado, que gira em torno de R$ 0,65 e R$ 0,90, segundo o MP. O prejuízo aos cofres municipais teria sido de R$ 1.227.240.

A prefeitura diz que já apresentou documentos que confirmam a regularidade da licitação. Na época em que a investigação foi aberta, a administração municipal afirmou que o valor pago por cada garrafa engloba também os gastos com logística e refrigeração.

O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido), um dos fundadores do grupo Lide, estava presente no evento. Em 2018, ele renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar ao governo. Também participaram do almoço o presidente do TCM (Tribunal de Contas do Município), Domingos Dissei, os secretários municipais Edson Aparecido (Governo), Orlando Morando (Segurança Urbana) e Angela Gandra (Relações Internacionais) e vereadores.

O que disse Nunes