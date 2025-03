Fux suspende julgamento de 'pichadora' para baixar tensão, avalia jurista

Ao Canal UOL, o professor Tangerino analisou a decisão do ministro como forma de baixar a tensão do julgamento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começa nesta terça e deve ir até quarta-feira, no STF. A ação vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Nesta fase do processo, os cinco ministros vão analisar se aceitam a denúncia apresentada pela PGR.

Eu não acho que, a essa altura do campeonato, o ministro Fux vá abrir divergência para essa personagem especificamente. Se eu tivesse que apostar, e acabei de ouvir a notícia, né? Portanto, é uma reflexão muito rápida, é para uma que... nós sabemos que o Supremo está reforçando a segurança, há uma tensão natural pelo dia amanhã. Eu acho que esse pedido de vista é para distensionar um pouco e tentar garantir amanhã o dia mais tranquilo possível.

Não dá para tensionar mais ainda. Eu acho que o ministro Fux sinaliza uma coisa de 'olha, então vocês estão fazendo um brulho aí que esse caso é particularmente injusto... está bem. Vou olhar com calma, vou olhar com parcimônia, para não dizer que nós estamos repetindo as decisões, que é tudo Ctrl+C e Ctrl+V, então eu vou olhar com calma'.

Não acho que tensione mais não. Se ele abrir uma divergência e quiser agora revirar, enfim, aí a gente pode ter um elemento novo, porque até aqui o tribunal tem conseguido de maneira bastante consistente, o ministro Alexandre prevalecendo nas suas decisões. Jurista Davi Tangerino, professor de Direito Penal

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Amanhã, a Primeira Turma começa a julgar a denúncia contra o ex-presidente e seis aliados: os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que à época era diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).