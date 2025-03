STF suspende votações de Zambelli e pichadora antes de julgar Bolsonaro

Um dia antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados, no STF, por tentativa de golpe de Estado, os ministros Nunes Marques e Luiz Fux suspenderam os casos da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e da cabeleireira Débora Santos, que pichou a estátua da Justiça com batom durante atos no 8 de janeiro.

O que aconteceu

Com minutos de diferença, o ministro Nunes Marques suspendeu a votação no caso de Zambelli, e Fux, no de Débora. Processos contra as duas bolsonaristas são analisados no plenário virtual da Corte e da Primeira Turma do STF, respectivamente.

Os julgamentos devem ser retomados em, no máximo, 90 dias. Ambos os ministros pediram vista, ou seja, mais tempo para analisar os casos.