Tarcísio diz que Republicanos apoiará anistia do 8/1: 'Questão humanitária'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou hoje que o partido apoiará o projeto de anistia aos envolvidos com crimes cometidos no 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Tarcísio disse que o presidente do partido não foi "feliz" ao dizer que o Congresso não deveria discutir a anistia agora. "Todo mundo que se expõe muito ou que fala muito está sujeito a erro. Ele [o deputado federal Marcos Pereira, que comanda o Republicanos] não foi feliz com relação a isso. Não se saiu bem, não foi bem interpretado.", disse o governador, em entrevista conjunta com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no podcast Inteligência Ltda.

Na contramão do parlamentar, o governador afirmou que o Republicanos apoiará o projeto bolsonarista. "A gente já conversou sobre isso. Vamos ter uma boa novidade aí. O Republicanos vai apoiar a anistia. É uma questão humanitária."