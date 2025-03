Pior que escorregada, diz jurista sobre fala de advogado de Ramagem no STF

Os advogados de Bolsonaro e de outros acusados já haviam pedido o impedimento de ambos, alegando que os ministros são parciais. A Primeira Turma rejeitou ainda outros requerimentos das defesas.

Maierovitch: advogados de defesa poupam Moraes em julgamento

Sem críticas contundentes, advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais denunciados pouparam o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo por tentativa de golpe, considerou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.

Sim, eles pouparam totalmente. Não há nenhuma crítica contundente ou mesmo uma crítica com relação ao Alexandre de Moraes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Lembrar que, por exemplo, o advogado do Braga Neto falou que tem posição diferente com toda a delicadeza, até porque, evidentemente, ele [o advogado de defesa] vai pedir o levantamento da prisão preventiva do Braga Neto, porque tão logo a denúncia seja recebida, ela é transformada em processo.