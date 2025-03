Bolsonaro critica mudança de regra do STF: 'Self-service institucional'

STF mudou tese sobre foro privilegiado neste mês. Por 7 votos a 4, o tribunal passou a entender que as pessoas que possuíam foro privilegiado devem seguir com esse foro mesmo após deixar o cargo se forem julgadas pelos fatos que ocorreram quando exerciam o mandato.

Entendimento amplia o poder o STF para julgar políticos que perderam mandato. Este é o caso de algumas das pessoas denunciadas pela tentativa de golpe, que exerceram cargos de alto escalão na gestão Bolsonaro, como os ex-ministros denunciados com ele: Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Anderson Torres (Justiça) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa).

Luiz Fux divergiu dos outros quatro ministros da 1ª Turma hoje. O ministro concordou com o argumento dos denunciados e afirmou que iria manter a "coerência" —ele foi voto vencido no julgamento sobre a questão no dia 11— e seguir seu entendimento de que as autoridades perdem o foro no Supremo ao deixarem o cargo, como é o caso de Bolsonaro.

Fux também disse que, no caso tem quem tem foro, a denúncia deveria ser julgada no plenário do STF, e não nas turmas. Desde dezembro de 2023, porém, após uma mudança no regimento da corte, as denúncias passaram a ser analisadas pelas turmas, formadas por cinco ministros cada uma.

A própria acusação afirma que os supostos atos teriam ocorrido durante e em razão do exercício da Presidência da República, o que atrairia não só o foro por prerrogativa de função (segundo eles mesmos!), mas todas as garantias a ele inerentes - incluindo o julgamento pelo Plenário, que estabelece expressamente essa competência quando se trata de crime comum atribuído ao Presidente da República.

Jair Bolsonaro, em nota divulgada na rede social X