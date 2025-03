Bolsonaro viaja enquanto STF decide se ele vira réu por tentativa de golpe

Bolsonaro entrou no programa sem definir a agenda para os dias do julgamento. Não havia certeza se a manifestação a respeito do julgamento seria feita por ele ou seus advogados.

Hoje ele ainda se encontra com aliados. Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que Bolsonaro seguirá "a vida normal". Ou seja, manterá os compromissos de costume.

A bancada bolsonarista na Câmara deve se posicionar. O líder do partido vai se reunir com os parlamentares logo que chegar a Brasília. O encontro serve para definir a reação política ao julgamento.

Serão repassados os pontos que a direita considera frágeis nas denúncias e os argumentos políticos. Mas não devem surgir grandes novidades nos discursos no plenário.

As falas vão reforçar que Bolsonaro não tem um julgamento justo. O deputado Sanderson (PL-RS), por exemplo, dirá que o caso do ex-presidente não deveria estar no STF e vai argumentar que a única prova é uma delação.

Líder da minoria, Carol de Toni (PL-SC) criticará o julgamento. Ela classifica o caso como interferência nos rumos do Brasil. Acrescenta que Mauro Cid sofreu coação para virar delator. A defesa de Cid já negou essa afirmação.