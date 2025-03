Cármen rebate defesa de Ramagem e diz que urnas não são função da Abin

A ministra pediu a palavra ao fim da fala de Cintra Pinto e o questionou. "Vossa Excelência disse que é dever da Abin apurar a segurança e a fiscalização da furnas no processo eleitoral. Essa frase de Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa a frase de Vossa Excelência?", perguntou Cármen Lúcia.

Advogado, então, enfatizou o argumento para a ministra. "Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da Abin. Zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania", disse ele, que, em seguida, ouviu de Cármen Lúcia que fiscalizar as urnas não faz parte das atribuições do órgão.

Ramagem e mais 33 pessoas foram denunciadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe. De acordo com a denúncia, os acusados usaram a chamada "Abin paralela" na trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. No entendimento da PGR, Ramagem fez parte do núcleo, encabeçado por Bolsonaro, que liderou a tentativa de golpe.

Primeira Turma do STF julga hoje a aceitação da denúncia contra este núcleo. Segundo a PGR, além de Bolsonaro e Ramagem, o grupo seria formado por outras seis pessoas.