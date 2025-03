Deputado bolsonarista xinga seguranças ao ser barrado no STF; veja vídeo

O tom era de reclamação. Capitão Alden (PL-BA) protestava contra representantes do Legislativo serem impedido de entrar.

Vou dar um jeitinho de entrar. [Mas] Se for favorável ao ex-presidente, não consegue entrar.

Sargento Fahur (PSD-PR)

Outros entraram. Os deputados Delegado Caveira, Coronel Zucco, Evair Vieira, Zé do Trovão, Paulo Bilynski e Maurício do Vôlei chegaram sem avisar, após o início de sessão. Eles chegaram a ficar cerca de 15 minutos barrados do lado de fora do plenário da Turma, foram orientados a acompanhar do plenário da Segunda Turma, mas acabaram sendo autorizados a entrar pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado.