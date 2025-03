Terraplanismo, invencionice: as frases do julgamento de Bolsonaro no STF

Dessa forma, o delator Cid se desincumbiu, buscou fazer, cumprir sua missão.

Cezar Roberto Bitencourt, advogado de Mauro Cid

Defesa de Braga Netto

O colaborador Cid, que mente e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes do quartel. Esse vídeo era de um encontro no Palácio do Alvorada com seis pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações. Isso ficou. Evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo.

Braga Netto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado democrático de direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Netto é inocente.

A peça exordial é baseada em um acordo de colaboração premiada viciado. Com todo respeito, mentiroso.

José Luís Mendes de Oliveira Lima, advogado de Braga Netto

Defesa de Anderson Torres