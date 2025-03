Maierovitch: advogados de defesa poupam Moraes em julgamento

O Bolsonaro foi a essa sessão da Primeira Turma do Supremo, na qual ninguém tem dúvida que vai transformá-lo em réu. Ele sentou na primeira fila, com olhares para o plenário, ao lado dos seus advogados, como se fosse um 'anjo injustiçado'.

Conversando com os auxiliares, com os aliados dele, eu fui informado que ele fez isso porque soube que o PT transmitiria esta sessão, transmitiria pela internet o sinal estabelecido do Supremo. Daí, ele quis estabelecer um contraponto. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro chegou cedo para acompanhar o próprio julgamento na primeira fila da Primeira Turma do STF. Minutos antes de iniciar a leitura da denúncia da PGR, ele ironizou o ministro Alexandre de Moraes em uma publicação nas redes sociais.

O PT, sigla da qual faz parte o presidente Lula, realizou a transmissão por meio do seu canal no YouTube.

