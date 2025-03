Toledo: 1º dia de julgamento no STF é de derrota para defesa de Bolsonaro

O primeiro dia de julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) foi de derrota para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados, avaliou o colunista José Roberto de Toledo no UOL News, do Canal UOL. Os ministros devem retomar amanhã o julgamento do político e outros sete aliados, suspeitos por tentativa de golpe do Estado.

De fato, foi um vareio, né? Eu fiz aqui um placar: foi 11 a 0 da Procuradoria contra as defesas... Foram 11 preliminares julgadas, a maioria por 5 votos a 0. Então, o primeiro dia foi de derrota para as defesas [de Bolsonaro e aliados], não só pelos placares, mas pela celeridade na qual os ministros julgaram. José Roberto de Toledo, colunista e apresentador do A Hora, do Canal UOL

Os cinco ministros do STF iniciaram hoje o julgamento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe, ocorrida após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro de 2023. Nessa fase do processo, há a leitura da denúncia oferecida, a alegação dos advogados de defesa e a votação de preliminares.