Josias: Bolsonaro foi ao tribunal após saber que PT transmitiria julgamento

O político mencionou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina hoje e usou a figura do juiz de futebol para atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes. "Já no meu caso, juiz apita contra antes mesmo do [sic] jogo começar", ironizou o ex-presidente.

O PT, sigla da qual faz parte o presidente Lula, realizou a transmissão por meio do seu canal no YouTube.

