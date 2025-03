Julgamento de Bolsonaro na TV Justiça ao vivo: veja transmissão do STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) analisa hoje e amanhã a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. A transmissão ao vivo da TV Justiça pode ser acompanhada no UOL e a sessão deve ser retomada às 14h30 (veja no vídeo acima).

A decisão será da Primeira Turma da Corte, composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.