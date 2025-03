Moraes diz que Bolsonaro teve 'amplo acesso' a inquérito; leia relatório

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que deu "amplo e integral acesso" ao inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, que está sob análise hoje no STF, à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais acusados.

O que aconteceu

Moraes leu hoje o relatório sobre a acusação contra Bolsonaro e aliados. O documento, de 45 páginas, descreve os passos do processo após a denúncia da PGR, em fevereiro, mas não entra no mérito das acusações. A Primeira Turma do STF decide, hoje e amanhã, se os acusados se tornarão réus — acompanhe ao vivo.

Leia a íntegra do relatório