Maierovitch: Ida ao STF sinaliza desejo de Bolsonaro querer ser interrogado

Aparecendo hoje, é um indicativo de que Bolsonaro vai quer comparecer para ser interrogado no final da instrução. Esse é um primeiro indicativo. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Para Maierovitch, a estratégia de Bolsonaro aparenta ser a de usar o STF como uma espécie de palanque político caso seja interrogado.

O interrogatório é peça de defesa. Ele falará o que quiser e usará aquilo como um grande palanque político dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito: é importante. A defesa tem direito de ser ouvida e falar o que quiser. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

