Senador cassado, mensalão, Lava Jato: quem são os advogados dos acusados

11.jul.2012 - Demóstenes Torres na época em que teve o mandato de senador cassado Imagem: Evaristo Sá/AFP

Celso Sanchez Vilardi é advogado de Jair Bolsonaro (PL). Coordena a equipe jurídica do ex-presidente desde janeiro. Atuou nas defesas de empresários investigados em operações como Lava Jato e Castelo de Areia. Além disso, o advogado já defendeu o empresário Eike Batista e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, no caso do mensalão.

José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, atuou em casos de grande repercussão. Advogado do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, o renomado criminalista defendeu o ex-ministro petista José Dirceu no caso do mensalão. Ele assumiu a defesa de Braga Netto em dezembro, após o militar ser preso por suspeita de tentar obstruir as investigações sobre a trama de golpe.

17.mar.2017 - O advogado Eumar Novacki, quando era secretário-executivo do Ministério da Agricultura Imagem: TONY OLIVEIRA/TRILUX/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-secretário da Casa Civil do governador Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Eumar Novacki é advogado de Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro era secretário de Segurança Pública do DF quando ocorreram os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Novacki também foi secretário-executivo do Ministério da Agricultura na gestão Michel Temer (MDB).

Paulo Renato Garcia Cintra Pinto defende o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Pinto foi advogado do partido originado da fusão entre PTB e Patriota, o PRD (Partido da Renovação Democrática), criado no ano passado. Atuou na Assessoria Jurídica Eleitoral do Ministério Público Federal. O advogado criminalista se notabilizou por atuar nas campanhas eleitorais do PT.