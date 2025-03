Defesas de Bolsonaro e aliados pedem para STF arquivar denúncia

Afirma que não há provas de que documentos encontrados com Heleno seriam parte de trama golpista e chama denúncia de "terraplanismo argumentativo". Anotações com diferentes estratégias e ações foram apreendidas pela PF. Para o advogado, porém, não há nenhuma prova de que militares tinham conhecimento ou mesmo usaram estes esboços para colocar em prática algum plano golpista.

Não demonstra, o órgão acusador, nenhuma atuação ou mesmo comparecimento do Denunciado em qualquer reunião com comandantes de Força, nenhuma mensagem do aplicativo WhatsApp falando sobre o tema (vale relembrar que seu celular pessoal foi apreendido e NADA FOI APONTADO), ou mesmo testemunha que o implicasse, nenhuma postagem em rede social, nenhuma atuação ou comparecimento nos acampamentos ocorridos em frente aos quartéis, e, por fim, nem mesmo das palavras do delator (principal fonte de prova da investigação) sobre sua participação ou atuação nessa alegada trama.

Defesa de Augusto Heleno ao STF

Em situação processual muito similar, o atual presidente da República foi, no passado, denunciado e julgado em primeira instância pela Justiça Federal de Curitiba por fatos ocorridos durante seu mandato e em razão do mandato, mas, por não ser mais presidente, foi julgado e processado em primeiro grau.

O que diz a defesa de Paulo Sérgio Nogueira

Lista delações de Cid e documentos da denúncia para alegar que o ex-ministro não fazia parte do grupo golpista. Advogados do ex-ministro da Defesa citam trecho da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, na qual ele afirma que o então ministro da Casa Civil, Braga Netto, estava rachado com os generais da ativa contrários ao golpe e menciona Paulo Sérgio Nogueira como um dos generais deste grupo legalista.

Aponta que o ex-ministro não pressionou comandantes a assinarem minuta. À PF, ex-comandantes do Exército e da FAB alegaram que Sérgio Nogueira ficou em silêncio após ouvir dos dois que eles não anuiriam com as medidas do decreto golpista durante uma reunião no Ministério da Defesa.