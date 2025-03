O que diz a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Mobilização na eleição de 2022 incluiu PRF. A gestão Bolsonaro mobilizou órgãos de segurança "para mapear e impedir eleitores de votar no candidato da oposição". Um exemplo é a atuação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em algumas cidades do Nordeste. "E as pessoas envolvidas nessa etapa atuavam na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, facilitando os atos de violência e depredação, em 8 de janeiro de 2023".

12.dez.2022 - Bolsonaristas acampam e pedem intervenção militar em frente ao Palácio da Alvorada em Brasília Imagem: Leonardo Martins/UOL

Acusados estimularam acampamentos golpistas. Mesmo sem encontrar falhas no sistema eleitoral, as lideranças mantiveram o discurso de fraude das urnas eletrônicas e estimularam a militância com os acampamentos montados em frente a quartéis do Exército em várias cidades do país.

Pressão sobre comandantes das Forças Armadas. As lideranças da organização criminosa pressionou os comandantes das Forças Armadas a aderir ao golpe, "formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o presidente eleito assumisse o cargo".

Minuta do golpe. Em ações de busca e apreensão, os investigadores encontraram uma minuta do golpe, além de outros documentos. O material apreendido contém uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes.

Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Os investigadores também descobriram que foi colocado em prática um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Moraes. O plano foi batizado de Punhal Verde e Amarelo e, segundo a PGR, teve anuência do então presidente Bolsonaro.