'Ela tirou eleição da gente': como a relação de Zambelli e Bolsonaro ruiu

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) culpou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pela derrota nas eleições presidenciais de 2022. A relação dos dois, que um dia havia sido de proximidade e apoio político, sofreu uma reviravolta nos últimos anos, especialmente após último pleito.

Da amizade ao rompimento

Carla Zambelli era uma das maiores entusiastas do governo Bolsonaro. Uma das principais defensoras do presidente, ela se destacou pela postura fervorosa tanto nas redes sociais quanto no Congresso. Carla, que se autodenomina "conservadora" em seu perfil no Instagram, teve papel relevante em pautas como, por exemplo, a flexibilização do porte de armas e as discussões antiaborto, além de defender os valores da "família tradicional".

A relação com os colegas de partido, no entanto, passou a colecionar atritos. Criticada pelo núcleo militar do governo, Carla acabou perdendo o posto de vice-líder na Câmara, destituída por Bolsonaro, que na ocasião optou por se aproximar de deputados do centrão.